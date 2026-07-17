Rutscht Evotec unter 2 EUR? Kaufempfehlungen für Rohstoffaktien MP Materials und Antimony Resources! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Und schon wieder meldet Antimony Resources überzeugende Bohrergebnisse. So wurden beim Bald-Hill-Projekt im kanadischen New Brunswick erneut hochgradige Antimonmineralisierungen …



