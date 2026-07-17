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    Rutscht Evotec unter 2 EUR? Kaufempfehlungen für Rohstoffaktien MP Materials und Antimony Resources!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Und schon wieder meldet Antimony Resources überzeugende Bohrergebnisse. So wurden beim Bald-Hill-Projekt im kanadischen New Brunswick erneut hochgradige Antimonmineralisierungen …

    Rutscht Evotec unter 2 EUR? Kaufempfehlungen für Rohstoffaktien MP Materials und Antimony Resources!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Und schon wieder meldet Antimony Resources überzeugende Bohrergebnisse. So wurden beim Bald-Hill-Projekt im kanadischen New Brunswick erneut hochgradige Antimonmineralisierungen nachgewiesen. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial. Auch die Seltene-Erden-Aktie MP Materials steht derzeit an der Börse im Abseits. Doch auch hier raten Analysten zum Kauf. Immerhin gehört das Unternehmen zu den wenigen westlichen Anbietern, die den Aufbau einer vollständig integrierten Lieferkette für Seltene Erden vorantreiben. Bei Evotec wird hingegen das Kursziel nach der Prognosereduzierung rasiert. Analysten sehen den fairen Wert der Biotechaktie nur noch bei umgerechnet 1,74 EUR.

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    Rutscht Evotec unter 2 EUR? Kaufempfehlungen für Rohstoffaktien MP Materials und Antimony Resources! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Und schon wieder meldet Antimony Resources überzeugende Bohrergebnisse. So wurden beim Bald-Hill-Projekt im kanadischen New Brunswick erneut hochgradige Antimonmineralisierungen …
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