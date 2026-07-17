Crash-Gefahr oder Kaufchance? SpaceX crasht, BMW mit Reboundchance und Desert Gold glänzt charttechnisch! Die Lage im Nahen Osten hat sich weiter zugespitzt, die Angriffe rund um die Straße von Hormus lassen den Ölpreis steigen. Die Nordseesorte Brent lag zuletzt bei etwa 85 USD. Das sorgt für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten. Wer aktuell nach …



