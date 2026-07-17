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    Eightco Holdings: 406M USD, OpenAI & Beast Ind., 16k ETH, 283M WLD-Token

    Eightco setzt auf KI, digitale Identität und Creator-Ökonomie – mit einem Milliardenportfolio in WLD, OpenAI-Exposure, Krypto-Assets und starken Cash-Reserven.

    Eightco Holdings: 406M USD, OpenAI & Beast Ind., 16k ETH, 283M WLD-Token
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtportfolio von Eightco zum 15. Juli 2026: rund 406 Mio. USD, darunter 90 Mio. USD indirekte OpenAI-Anteile, 18 Mio. USD Beast Industries, 1 Mio. USD Mythical Games, 16.278 ETH, 283.452.700 WLD (Kursangabe 0,41 USD) sowie ~148 Mio. USD Barmittel/Stablecoins.
    • Eightco hält 283.452.700 WLD (≈8 % des im Umlauf befindlichen Bestands) – die größte öffentlich bekannte institutionelle WLD-Position; WLD macht etwa 29 % des Treasury-Vermögens von Eightco aus.
    • Indirekte OpenAI-Beteiligung im Wert von ~90 Mio. USD (ca. 22 % der Bestände von ORBS); OpenAI hat ein vertrauliches S‑1 eingereicht (möglicher IPO) und veröffentlichte/rollt das Modell GPT‑5.6 „Sol“ mit verbesserten Fähigkeiten aus.
    • Am 24. Juli 2026 endet eine dreijährige WLD-Freigabefrist, wodurch die tägliche Token-Ausgabe voraussichtlich um ~43 % von ~5,1 Mio. auf ~2,9 Mio. Token sinkt und das Angebotswachstum deutlich verlangsamt wird.
    • Worldcoin (WLD) wurde bei Robinhood gelistet, was nach Unternehmensangaben Millionen von Nutzern Zugang zum Token verschafft.
    • Strategische Ausrichtung: Fokus auf die Megatrends Künstliche Intelligenz, digitale Identität (Proof-of-Human/World ID) und Creator‑Economy; Beteiligung an Beast Industries (18 Mio. USD, ≈4 % des Treasury). Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Mitteilung ausdrücklich genannt.



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