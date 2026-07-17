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    Siemens Energy am Ende! SMA Solar zuversichtlich! American Atomics Aktie für die Uran-Rally!

    Die Zeit scheint reif für eine Uran-Rally. Der Preis steigt wieder. Experten erwarten eine deutliche Ausweitung der weltweiten Kernkraftkapazitäten und damit des Uranbedarfs. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Aktie von American Atomics als …

    Siemens Energy am Ende! SMA Solar zuversichtlich! American Atomics Aktie für die Uran-Rally!
    Foto: esg-aktien.de
    Die Zeit scheint reif für eine Uran-Rally. Der Preis steigt wieder. Experten erwarten eine deutliche Ausweitung der weltweiten Kernkraftkapazitäten und damit des Uranbedarfs. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Aktie von American Atomics als spekulative Depotbeimischung an. Zwei spannende Projekte in den USA sollten im zweiten Halbjahr Newsflow generieren und die Aktie antreiben. Bis Atomkraftwerke den Energiebedarf der Künstlichen Intelligenz decken können, setzen Rechenzentren auf Gaskraftwerke. Darauf beruht der Erfolg von Siemens Energy. Eine der eindrucksvollsten deutschen Wachstumsgeschichten der vergangenen Jahre soll künftig unter einem Fantasienamen weitergehen. Ein Comeback feiert SMA Solar. Im Interview erläutert der CEO, wie das Solarunternehmen positioniert ist und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial.

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