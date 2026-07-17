EU-Kommission stellt Emissionshandel auf den Prüfstand

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um es an die veränderten wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen anzupassen, nimmt die EU-Kommission das Treibhausgashandelssystem unter die Lupe. An diesem Freitag stellt die Brüsseler Behörde ihre Überprüfung des Systems vor, das als zentrales Klimaschutzinstrument der EU gilt. Auch soll dabei das neue EU-Klimaziel bis 2040 berücksichtigt werden.

Das sogenannte Emission Trading System (ETS) wurde 2005 eingerichtet, um Emissionen zu senken. Die Obergrenzen für den Ausstoß soll besonders in energieintensiven Sektoren wie der Stromerzeugung und Industrie als Anreiz dienen, Treibhausgase einzusparen. Die betroffenen Unternehmen bekommen Zertifikate für den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) zugeteilt und können nach Bedarf auch damit handeln oder weitere ersteigern. So entsteht ein Preis für jede ausgestoßene Tonne CO2.