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    Grüne fordern europäischen Hitze-Krisengipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne fordern europäischen Krisengipfel wegen Hitze
    • EU-Programme für Krisenhilfe öffnen und anpassen
    • Hitzebusse und mobile Kühlteams für Schutzbedürftige
    Grüne fordern europäischen Hitze-Krisengipfel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern angesichts von geschätzt tausenden Todesopfern durch die Hitzewelle einen europäischen Krisengipfel. "Bundesregierung und EU-Kommission scheinen noch nicht begriffen zu haben, dass das aus den Fugen geratene europäische Klima sofort entschiedenes Handeln erfordert", teilten Grünen-Politikerinnen mit - die Grünen-Europaparlamentarierin Terry Reintke sowie die Grünen-Bundestagsabgeordneten Misbah Khan und Julia Verlinden.

    Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts von vergangener Woche hat die Hitzephase ab Mitte Juni rund 5.100 Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Die Zahl der Hitzetoten übertrifft demnach damit schon zur Jahresmitte die Werte ganzer Vorjahre deutlich. Besonders betroffen waren auch in diesem Jahr ältere Menschen.

    Die Grünen erklären, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) solle im EU-Rat unverzüglich einen europäischen Sondergipfel fordern, der zügige Hilfen für betroffenen Regionen und ein neues europäisches Klimaschutzversprechen beschließen solle. Konkret sollten bestehende EU-Programme für akute Krisenhilfe und europäische Kooperation in gravierenden Hitzelagen geöffnet und angepasst werden.

    Betroffene Regionen sollten bei der Bereitstellung von Hitzebussen und mobilen Kühlteams unterstützt werden, um besonders vulnerable Gruppen in extremer Hitze akut zu schützen.

    Merz solle außerdem zusagen, mit welchen wirksamen Maßnahmen im Verkehrs- und Gebäudesektor Klimaziele verlässlich eingehalten werden. Außerdem solle der Bundeskanzler ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen als Krisen-Sofortmaßnahme ankündigen - ein Tempolimit lehnt die Union aber ab./hoe/DP/zb







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