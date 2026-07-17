Grüne fordern europäischen Hitze-Krisengipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern angesichts von geschätzt tausenden Todesopfern durch die Hitzewelle einen europäischen Krisengipfel. "Bundesregierung und EU-Kommission scheinen noch nicht begriffen zu haben, dass das aus den Fugen geratene europäische Klima sofort entschiedenes Handeln erfordert", teilten Grünen-Politikerinnen mit - die Grünen-Europaparlamentarierin Terry Reintke sowie die Grünen-Bundestagsabgeordneten Misbah Khan und Julia Verlinden.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts von vergangener Woche hat die Hitzephase ab Mitte Juni rund 5.100 Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Die Zahl der Hitzetoten übertrifft demnach damit schon zur Jahresmitte die Werte ganzer Vorjahre deutlich. Besonders betroffen waren auch in diesem Jahr ältere Menschen.