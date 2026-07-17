Evonik-Chef Kullmann fordert Verschiebung des Kohleausstiegs

"Wir haben eine Netzinfrastruktur wie in Albanien, und es gibt weit und breit keinen bezahlbaren Wasserstoff." Eine Verlängerung für die Kohle sei im Interesse der Industrie, sagte Kullmann. "Wir werden die Kohle mindestens bis 2033 benötigen, voraussichtlich länger. Das hängt von den Rahmenbedingungen ab."

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chef des Chemiekonzerns Evonik , Christian Kullmann, spricht sich dafür aus, den in Nordrhein-Westfalen geplanten Kohleausstieg zu verschieben. "Den Kohleausstieg 2030 sehe ich nicht. Wir haben nicht genug Gaskraftwerke, um die Versorgung zu sichern", sagte Kullmann der "Rheinischen Post".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Bundestag verabschiedete im Dezember 2022 ein Gesetz, wonach die drei Braunkohleblöcke Neurath F und G sowie Niederaußem K bereits 2030 statt 2038 vom Netz gehen. Allerdings gibt es eine Revisionsklausel. Die Bundesregierung muss bis zum 15. August entscheiden, ob und in welchem Umfang die Anlagen in eine Reserve überführt werden und damit bis zum 31. Dezember 2033 verfügbar bleiben.

Kullmann: Ziel der Klimaneutralität auf 2050 verschieben

Der Bundestag billigte in der vergangenen Woche den Plan zum Bau zahlreicher neuer Gaskraftwerke in den nächsten fünf Jahren. Die Anlagen sollen den Kohleausstieg und den Ausbau von Ökostrom flankieren und befürchtete Lücken in der Stromversorgung vermeiden.

Der Evonik-Chef forderte zudem, das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland von 2045 auf 2050 zu verschieben: "Das wäre sinnvoll, um unsere Industrie nicht weiter zu benachteiligen." Deutschlands Anteil an den globalen CO2-Emissionen betrage gerade mal 1,6 Prozent. "Für das Weltklima ist es unerheblich, wann wir klimaneutral werden. Für das Überleben der deutschen Chemie aber nicht", so Kullmann./cr/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 16,91 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,45 %. Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,87 Mrd.. Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -4,48 %/+19,40 % bedeutet.





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