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    Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen

    Für Sie zusammengefasst
    • Startabbruch wegen mehrerer Triebwerksausfälle
    • Starship Version 3 kurz vor dem Start getestet
    • Nasa und SpaceX planen Mond und Mars Missionen
    Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
    Foto: stock.adobe.com

    STARBASE (dpa-AFX) - Ein geplanter weiterer Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems ist kurz vor dem Start abgebrochen worden. "Einige der Triebwerke haben nicht gezündet, was einen automatischen Abbruch des Starts ausgelöst hat", schrieb Tech-Milliardär Elon Musk, dessen Raketenunternehmen SpaceX das Starship entwickelt hat, beim Online-Portal X, das ebenfalls in seinem Besitz ist. "Der nächste Startversuch wird hoffentlich in ein paar Tagen stattfinden."

    Im Mai hatte die Riesen-Rakete zuletzt einen Testflug absolviert, den insgesamt zwölften. Auch dabei waren einige Triebwerke ausgefallen, ansonsten war der Test aber weitgehend nach Plan verlaufen. Erstmals war dabei die "Version 3" des Starship zum Einsatz gekommen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesen-Rakete.

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    Das Starship soll zum Mond und zum Mars

    Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

    Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe den Rand des Weltalls und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

    SpaceX hatte vor kurzem den bislang größten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen./cah/DP/zb

    SpaceX

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    -36,66 %
    -24,27 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 131,1 auf Nasdaq (17. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -12,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 867,53 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +60,17 %/+94,49 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs, Bewertung und Volatilität der SpaceX-Aktie: Kritik am hohen Ausgabepreis (~135 USD) und Billionenbewertung, geringer Freefloat und Verkäufe großer Anteilseigner, steigende Shortquote (~30%), Kursziel-Debatten (50–100 USD/€80), Optionsstrategien (Puts bevorzugt) und Risiko durch Starship-Test/Unwägbarkeiten bei Wiederverwendbarkeit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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