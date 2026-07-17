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    Halbe Milliarde für Erneuerung der Autobahn-Rastplätze nötig

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund soll rund eine halbe Milliarde für Rastplätze
    • ADAC-Stichprobe meldet viele mangelhafte Toiletten
    • Modulare bundesweite Standardisierung der Toiletten
    Halbe Milliarde für Erneuerung der Autobahn-Rastplätze nötig
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Autobahn GmbH des Bundes sieht hohe Kosten für bessere Rastplätze und Toiletten. In den nächsten Jahren brauche man rund eine halbe Milliarde Euro für die Sanierung der Anlagen und anliegenden Flächen, heißt es von der staatseigenen Gesellschaft, die sich seit 2021 um die deutschen Autobahnen kümmert. Das Geld dazu müsse vom Bund kommen.

    Die Prognose ist Teil der Reaktion auf einen Test des ADAC, bei dem dieser vielen Toiletten an unbewirtschafteten Rastplätzen schlechte Noten gegeben hatte. Dessen Ergebnisse nehme man "sehr ernst", erklärte ein Sprecher. Bei der Sanierung und Weiterentwicklung der Parkplätze mit WC habe man massive Investitionen zu tätigen. "Zahlreiche veraltete Rastanlagen benötigen eine umfassende Modernisierung." Dabei gehe es aber nicht nur um Toiletten, sondern auch um Aufenthaltsbereiche und Verkehrsflächen. Kurzfristig stünden 100 Anlagen an, die erneuert werden müssen.

    Standardisierung soll helfen

    Helfen soll dabei, dass neue Toilettengebäude künftig bundesweit standardisiert gebaut werden. "Für Neubauten und Sanierungen kommt ein modularer Gebäudetyp zum Einsatz. Die Vorteile: geschlossene Kabinenbauweise, Dämmung sowie eine pflegeleichte Innenausstattung." Die Kabinenanzahl könne aber an Größe und Frequentierung der Standorte angepasst werden.

    Bei der ADAC-Stichprobe an 50 unbewirtschafteten Rastplätzen war fast die Hälfte schlecht bewertet worden - meist wegen der Toiletten. Diese erhielten sogar in fast zwei Drittel der Fälle ein mangelhaft oder sehr mangelhaft. Teilweise waren laut Verkehrsclub die Toiletten gesperrt oder kein Toilettenpapier vorhanden, oft fehlten Seifenspender, Handtrockner funktionierten nicht, und vielfach ließ die Sauberkeit zu wünschen übrig./ruc/DP/zb







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