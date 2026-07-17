Prien
Kinder in digitaler Welt nicht abschotten
- Bundesfamilienministerin begrüßt Expertenvorschläge
- Experten empfehlen Zugang zu Social Media ab 13 Jahren
- Prien fordert EU Lösung statt nationaler Alleingänge
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) begrüßt die Vorschläge von EU-Experten in der Debatte um ein Social-Media-Verbot und spricht sich für einen differenzierten Ansatz aus. "Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Kinder und Jugendliche heute in einer digitalen Welt leben und dass man sie davon auch nicht völlig abschotten kann und sollte", sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Der Vorschlag der EU-Experten werde dem Anliegen, Schutz, Befähigung und Teilhabe zu realisieren, gerecht.
Expertinnen und Experten im Auftrag der EU-Kommission empfehlen, den Zugang zu Social Media für Kinder unter 13 Jahren zu beschränken. Bis zu diesem Alter sollte die Nutzung nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht der Eltern oder in pädagogischem Kontext möglich sein, so die Anfang der Woche präsentierten Empfehlungen. Die Fachleute hatten sich explizit gegen ein klares Verbot ausgesprochen, da dies das falsche Signal sende.
Familienministerin Prien war am Donnerstag zu Gesprächen in Brüssel und befürwortet dort eine EU-weite Lösung. Nationale Alleingänge seien bei der Regulierung großer Plattformen nur begrenzt möglich, hatte sie zuvor mitgeteilt. Mit einem verbindlichen EU-Vorschlag wird nach dem Sommer gerechnet./tre/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 354,3 auf Nasdaq (16. Juli 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +5,85 %/+29,84 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.