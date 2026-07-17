🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Prien

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kinder in digitaler Welt nicht abschotten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesfamilienministerin begrüßt Expertenvorschläge
    • Experten empfehlen Zugang zu Social Media ab 13 Jahren
    • Prien fordert EU Lösung statt nationaler Alleingänge
    Prien - Kinder in digitaler Welt nicht abschotten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) begrüßt die Vorschläge von EU-Experten in der Debatte um ein Social-Media-Verbot und spricht sich für einen differenzierten Ansatz aus. "Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Kinder und Jugendliche heute in einer digitalen Welt leben und dass man sie davon auch nicht völlig abschotten kann und sollte", sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Der Vorschlag der EU-Experten werde dem Anliegen, Schutz, Befähigung und Teilhabe zu realisieren, gerecht.

    Expertinnen und Experten im Auftrag der EU-Kommission empfehlen, den Zugang zu Social Media für Kinder unter 13 Jahren zu beschränken. Bis zu diesem Alter sollte die Nutzung nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht der Eltern oder in pädagogischem Kontext möglich sein, so die Anfang der Woche präsentierten Empfehlungen. Die Fachleute hatten sich explizit gegen ein klares Verbot ausgesprochen, da dies das falsche Signal sende.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Registered (C)!
    Short
    379,09€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 13,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    329,91€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 12,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Familienministerin Prien war am Donnerstag zu Gesprächen in Brüssel und befürwortet dort eine EU-weite Lösung. Nationale Alleingänge seien bei der Regulierung großer Plattformen nur begrenzt möglich, hatte sie zuvor mitgeteilt. Mit einem verbindlichen EU-Vorschlag wird nach dem Sommer gerechnet./tre/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 354,3 auf Nasdaq (16. Juli 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +5,85 %/+29,84 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Prien Kinder in digitaler Welt nicht abschotten Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) begrüßt die Vorschläge von EU-Experten in der Debatte um ein Social-Media-Verbot und spricht sich für einen differenzierten Ansatz aus. "Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Kinder und Jugendliche heute in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     