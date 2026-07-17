Mikron erzielt im H1/2026 CHF 180.5 Mio Nettoumsatz – Rekord!
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Halbjahr 2026 stärkt das Unternehmen seine globale Präsenz und bestätigt den Ausblick für Umsatz und Marge.
- Nettoumsatz H1 2026 CHF 180.5 Mio.; -5.9% gegenüber H1 2025 (CHF 191.9 Mio.); währungsbereinigt -3.5%.
- Operativer Gewinn H1 2026 CHF 16.1 Mio.; operative Gewinnmarge 8.9% (H1 2025: 21.6 Mio.; 11.3%); Rückgang hauptsächlich durch Umsatzentwicklung in der Division Automation.
- Unternehmensgewinn H1 2026 CHF 13.8 Mio. (H1 2025: 18.3 Mio.).
- Bestellungseingang H1 2026 CHF 134.5 Mio.; -39.1% gegenüber H1 2025 (CHF 220.7 Mio.); positive Erwartung, dass sich der Trend im 2. Halbjahr 2026 fortsetzt; Breakdown: Automation 77.6 (-54.0%), Machining 23.1 (-0.9%), Tool 34.0 (+17.6%).
- Globale Präsenz weiter ausgebaut: neue Tool-Produktionsstätte in den USA soll im Q3 2026 den Betrieb aufnehmen; in Indien neue Gesellschaft für Automation und Machining gegründet.
- Guidance 2026 bestätigt: Nettoumsatz 340–380 Mio. CHF; operative Gewinnmarge 7–10%.
-1,28 %
-2,39 %
-5,32 %
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-3,72 %
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+183,96 %
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