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    DAX-FLASH

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    Leitindex im Rückwärtsgang - KI-Boom mit weiteren Kratzern

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bei 24.675 Punkten, etwa ein Prozent tiefer
    • KI-Aktien unter Druck durch Gewinnmitnahmen und Hebel
    • Nahostkrieg treibt Ölpreise und belastet Märkte
    DAX-FLASH - Leitindex im Rückwärtsgang - KI-Boom mit weiteren Kratzern
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der schwachen Vorgaben aus Asien und den USA weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf 24.675 Punkte und damit rund ein Prozent tiefer. Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen lässt.

    Der Dax hatte bereits an den vergangenen beiden Tagen nachgegeben und zuletzt unter der Marke von 25.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht deutet die IG-Indikation auf ein Minus von rund 400 Zählern oder 1,6 Prozent hin. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat sich der Dax inzwischen rund fünf Prozent entfernt.

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    In Asien, vor allem in Tokio, sowie an der US-Technologie-Börse Nasdaq standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machen viele Anleger weiter Kasse.

    Selbst Zahlen und Prognosen, die deutlich über den Expertenerwartungen lagen, wie die des niederländischen Halbleiterindustrieausrüsters ASML oder des weltgrößten Chipauftragsfertigers TSMC aus Taiwan konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.

    In Südkorea - hier war der Leitindex Kospi während der KI-Rally besonders stark gestiegen, hatte zuletzt aber auch deutlich korrigiert - wurde am Freitag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

    Marktexperte Stephen Innes verweist darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern./mis/zb


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 24.663 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 596,74 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +7,60 %/+63,03 % bedeutet.





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