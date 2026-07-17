Netflix stürzt nach Zahlen: Warum solide nicht mehr reicht

Netflix hat im zweiten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Dennoch fiel die Aktie nachbörslich um neun Prozent. Anleger reagiertenvor allem enttäuscht auf den Ausblick des Streamingkonzerns.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 80 Cent. Analysten hatten laut LSEG mit 79 Cent gerechnet. Der Umsatz erreichte 12,56 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp unter der Erwartung von 12,59 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erlöse um 13 Prozent. Netflix verwies auf Mitgliederwachstum, höhere Preise und steigende Werbeeinnahmen.

Der Nettogewinn erhöhte sich auf 3,40 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte Netflix 3,13 Milliarden US-Dollar verdient. Für das dritte Quartal erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent. Die Jahresprognose für 2026 wurde auf 51 bis 51,4 Milliarden US-Dollar eingegrenzt.

Im Fokus stand vor allem die Nutzeraktivität. Netflix bezeichnete die Interaktion mit seinen Inhalten als gesund. Mitglieder hätten in der ersten Jahreshälfte mehr als 97 Milliarden Stunden Inhalte angesehen. Mitvorstandschef Greg Peters sagte, es gebe keinen linearen Zusammenhang zwischen Sehstunden, Umsatz und Gewinn. Nicht jede Stunde habe denselben wirtschaftlichen Wert.

Trotzdem will Netflix seine "What We Watched"-Berichte künftig seltener veröffentlichen. Ab 2027 soll der Bericht nur noch jährlich erscheinen. Forrester-Researchdirektor Mike Proulx kritisierte den Schritt. Wenn die Nutzerinteraktion wirklich gut sei, sollten Investoren mehr Einblick bekommen und nicht weniger.

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Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Werbegeschäft. Netflix erwartet weiter, die Werbeerlöse im Jahresvergleich auf drei Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Live-Events sollen dabei helfen. Dazu zählen Sportrechte, World Wrestling Entertainment und mögliche weitere Großereignisse.

Der Konzern prüft langfristig auch neue Tarifmodelle. Ein kostenloses Angebot könne in einigen Märkten sinnvoll sein, sagte Peters. Kurzfristig gebe es dafür aber keine Pläne.

Auch Übernahmen bleiben im Blick

Finanzvorstand Spencer Neumann betonte jedoch, Netflix sei vor allem ein Aufbauer und kein Käufer. Die Hürde für Zukäufe liege hoch.

Die Zahlen waren solide, reichten dem Markt aber nicht. Nach Preiserhöhungen und dem Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern muss Netflix nun zeigen, dass Werbung, Live-Events und neue Inhalte den nächsten Wachstumsschub liefern können.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 74,35USD auf Nasdaq (17. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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