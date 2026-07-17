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    Finanzaufsicht Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharm

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin prüft Jahresabschluss und Lagebericht 2025
    • Unklare Darstellung einer Forderung über 63,2 Mio Euro
    • Unzureichende Angaben zu Geschäften mit Nahestehenden
    Finanzaufsicht Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharm
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt mit. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei, hieß es. Zudem liegen der Bafin zufolge Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet./nas/stk

    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 40,50 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -15,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,53 %/+49,07 % bedeutet.





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