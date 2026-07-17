Finanzaufsicht Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharm

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 40,50 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -15,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,53 %/+49,07 % bedeutet.