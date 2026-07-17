Von Rekord zu Rekord

Auf der Unterseite bleibt der 50-Tage-Durchschnitt eine wichtige Unterstützung. Fällt die Aktie darunter, könnte sich die Korrektur bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei 303,60 US-Dollar ausweiten. Ein solcher Rückgang wäre jedoch zunächst als normaler Pullback auf den zuvor überwundenen Abwärtstrend zu werten. Erst Kurse unterhalb von 280,00 US-Dollar würden ein deutlicheres Verkaufssignal für die Aktie liefern.

An der Wall Street gewinnt das Investmentbanking spürbar an Dynamik. Im zweiten Quartal stiegen die Investmentbanking-Gebühren der sechs größten US-Banken gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 45 Prozent. Den stärksten prozentualen Zuwachs verzeichnete Morgan Stanley. Auch JP Morgan dürfte von diesem positiven Umfeld profitieren. Gelingt der Aktie der Sprung über das Hoch aus Anfang Januar bei 334,16 US-Dollar, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Aus charttechnischer Sicht eröffnen sich dann mittelfristig Kursziele bei zunächst 355,18 und später 368,67 US-Dollar. Dadurch könnte die Aktie für Anleger auf der Käuferseite besonders interessant werden. Wer stärker von einer solchen Entwicklung profitieren möchte, kann dafür beispielsweise einen passenden Call-Optionsschein in Betracht ziehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 343,77 US-Dollar

Kursziele : 355,18 und 368,67 US-Dollar

Renditechance via DN2LEF : 75 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

JP Morgan Chase & Co. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2LEF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,85 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 311,8072 US-Dollar Basiswert: JP Morgan & Chase & Co. KO-Schwelle: 311,8072 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 368,67 US-Dollar Hebel: 10,43 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4XSE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,62 - 3,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 384,5632 US-Dollar Basiswert: JP Morgan & Chase & Co. KO-Schwelle: 384,5632 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,27 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.