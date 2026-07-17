Micron Technology
Trendbruch und Verkaufssignal
Im Technologiesektor zeigt sich bei einigen Aktien inzwischen eine nachlassende Dynamik – und auch bei Micron verdichten sich die Warnsignale. Im gestrigen Handel näherte sich die Aktie der wichtigen Nackenlinie bei 854,22 US-Dollar und unterschritt auf dem Weg dorthin den 50-Tage-Durchschnitt. Sollten die Kurse weiter nachgeben, würde die Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigt. In diesem Fall könnten zunächst Kursziele bei 652,11 US-Dollar und anschließend im Bereich der beiden offenen Kurslücken aus Anfang Mai bei 592,71 US-Dollar in den Fokus rücken.
Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen möchten, könnte sich daraus eine interessante Handelschance ergeben. Ein passender Put-Optionsschein mit einer konkreten Handelsidee wird im Anschluss vorgestellt. Wer hingegen auf eine spätere Erholung der Aktie setzen möchte, könnte die genannten Kursziele als mögliche Einstiegsbereiche beobachten, um anschließend von einer Gegenbewegung nach oben zu profitieren.
Trading-Strategie:
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SHORT
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Market-Sell-Order : 840,84 US-Dollar
Kursziele : 652,11 und 592,71 US-Dollar
Renditechance via DN2610 : 85 Prozent
Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen
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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
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Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN03E5
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|25,69 - 25,73 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|552,6709 US-Dollar
|Basiswert:
|Micron Technology Inc.
|KO-Schwelle:
|552,6709 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|840,84 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|2,87
|Kurschance:
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Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DN2610
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|25,38 - 25,42 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|1.128,6422 US-Dollar
|Basiswert:
|Micron Technology Inc.
|KO-Schwelle:
|1.128,6422 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|840,84 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|592,71 US-Dollar
|Hebel:
|2,93
|Kurschance:
|+ 85 Prozent
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Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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