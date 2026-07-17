Trendbruch und Verkaufssignal

Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen möchten, könnte sich daraus eine interessante Handelschance ergeben. Ein passender Put-Optionsschein mit einer konkreten Handelsidee wird im Anschluss vorgestellt. Wer hingegen auf eine spätere Erholung der Aktie setzen möchte, könnte die genannten Kursziele als mögliche Einstiegsbereiche beobachten, um anschließend von einer Gegenbewegung nach oben zu profitieren.

Im Technologiesektor zeigt sich bei einigen Aktien inzwischen eine nachlassende Dynamik – und auch bei Micron verdichten sich die Warnsignale. Im gestrigen Handel näherte sich die Aktie der wichtigen Nackenlinie bei 854,22 US-Dollar und unterschritt auf dem Weg dorthin den 50-Tage-Durchschnitt. Sollten die Kurse weiter nachgeben, würde die Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigt. In diesem Fall könnten zunächst Kursziele bei 652,11 US-Dollar und anschließend im Bereich der beiden offenen Kurslücken aus Anfang Mai bei 592,71 US-Dollar in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 840,84 US-Dollar

Kursziele : 652,11 und 592,71 US-Dollar

Renditechance via DN2610 : 85 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN03E5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 25,69 - 25,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 552,6709 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 552,6709 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 840,84 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,87 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2610 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 25,38 - 25,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.128,6422 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 1.128,6422 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 840,84 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 592,71 US-Dollar Hebel: 2,93 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.