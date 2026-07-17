Goldpreis
Goldpreis seitwärts bei 3.985,14 USD
Gold seitwärts – Kurs unverändert bei 3.985,14 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,45 %
|1 Monat
|-8,03 %
|3 Monate
|-16,87 %
|1 Jahr
|+19,13 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.329,55USD. Heute steht er bei 3.985,14USD. Das Investment wäre auf 2.997,37USD gewachsen – eine Steigerung von +199,74 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. In den letzten 14 Tagen gab es eine V-förmige Erholung bis ca. 3980; 4000 auf Tagesschlussbasis gilt als zentrales Level. Kurzfristig dominieren Druckfaktoren: steigende Ölpreise, stärkerer Dollar und höhere Zinsen. Die Öl-Gold-Dynamik könnte sich noch einige Tage bis Wochen fortsetzen. Ein Bodenbildungs-Signal wird von einigen diskutiert; physischer Kauf wird als optimistisch gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|317,50EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|111,91EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|223,72EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|282,26EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,32EUR
|-3,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|449,64EUR
|-0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|333,22EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|67,48EUR
|+0,14 %
|Long
|1
|0,00
|112,00EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,006EUR
|+1,69 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.