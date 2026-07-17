Goldpreis seitwärts bei 3.985,14 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,45 % 1 Monat -8,03 % 3 Monate -16,87 % 1 Jahr +19,13 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 3.985,14

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.329,55USD. Heute steht er bei 3.985,14USD. Das Investment wäre auf 2.997,37USD gewachsen – eine Steigerung von +199,74 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. In den letzten 14 Tagen gab es eine V-förmige Erholung bis ca. 3980; 4000 auf Tagesschlussbasis gilt als zentrales Level. Kurzfristig dominieren Druckfaktoren: steigende Ölpreise, stärkerer Dollar und höhere Zinsen. Die Öl-Gold-Dynamik könnte sich noch einige Tage bis Wochen fortsetzen. Ein Bodenbildungs-Signal wird von einigen diskutiert; physischer Kauf wird als optimistisch gesehen.