Silberpreis
Silber konsolidiert fast unverändert 55,52 USD
Kaum Bewegung: Silber pendelt um 55,52 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,37 %
|1 Monat
|-21,83 %
|3 Monate
|-29,92 %
|1 Jahr
|+45,37 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,66194USD. Heute notiert Silber bei 55,52USD. Ihr Einsatz wäre nun 21.635,9USD wert – ein Zuwachs von +116,36 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kurzfristig erwarten viele eine weitere Korrektur, andere hoffen auf eine Erholung über 50 USD und nachhaltiges Überschreiten des AISC. Diskussionen zu Manipulation/Intervention prägen die Debatte. Miner wie CDE werden als Indikator genannt. Die letzten 14 Tage waren volatil; erst bei dauerhaftem Abschluss über dem AISC könnte neues Produktionspotenzial entstehen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|317,50EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|111,91EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|223,62EUR
|-0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|282,26EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,32EUR
|-3,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|449,64EUR
|-0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|333,22EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|67,48EUR
|+0,14 %
|Long
|1
|0,00
|112,00EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,006EUR
|+1,69 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.