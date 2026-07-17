Silber konsolidiert fast unverändert 55,52 USD

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,37 % 1 Monat -21,83 % 3 Monate -29,92 % 1 Jahr +45,37 %

Der Silberpreis zeigt sich stabil bei 55,52. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,66194USD. Heute notiert Silber bei 55,52USD. Ihr Einsatz wäre nun 21.635,9USD wert – ein Zuwachs von +116,36 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kurzfristig erwarten viele eine weitere Korrektur, andere hoffen auf eine Erholung über 50 USD und nachhaltiges Überschreiten des AISC. Diskussionen zu Manipulation/Intervention prägen die Debatte. Miner wie CDE werden als Indikator genannt. Die letzten 14 Tage waren volatil; erst bei dauerhaftem Abschluss über dem AISC könnte neues Produktionspotenzial entstehen.