Netflix, PayPal, Chip-Crash: Dieser Freitag wird brisant

Die Aktien-Futures in den Vereinigten Staaten haben am Freitagmorgen nachgegeben. Anleger reagierten auf einen schwachen Handelstag an der Wall Street, an dem vor allem Halbleiterwerte unter Druck standen. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average verloren 312 Punkte oder 0,6 Prozent. Die Futures auf den S&P 500 gaben 0,7 Prozent nach. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen um ein Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bereits am Donnerstag hatte die Chip-Schwäche den Gesamtmarkt belastet. Die in den Vereinigten Staaten gelisteten Aktien von TSMC gaben mehr als zwei Prozent nach. Das Unternehmen hatte zwar einen starken Gewinnanstieg gemeldet, zugleich aber seine Prognose für die Ausgaben im Gesamtjahr angehoben. Auch Marvell Technology, STMicroelectronics und Micron gerieten unter Druck. Insgesamt verlor der VanEck Semiconductor Fonds in dieser Woche bereits 6,9 Prozent und steuert auf den dritten Wochenverlust in vier Wochen zu.

Trotz der Turbulenzen rund um künstliche Intelligenz und Chipwerte notiert der S&P 500 nur etwa ein Prozent unter seinem Anfang Juni erreichten Allzeithoch.

Ed Clissold, Chefstratege für die Vereinigten Staaten bei Ned Davis Research, sagte gegenüber CNBC, der Markt sei nicht zusammengebrochen. Das spreche dagegen, dass bereits ein wichtiger Höhepunkt des Bullenmarktes erreicht sei. Eine kurzfristige Abkühlung der Konjunktur sei möglich, eine Rezession hält er aber für unwahrscheinlich.

PayPal und Netflix im Blick

Bei den Einzelwerten rückt PayPal in den Fokus. Der Vorstand sieht das Übernahmeangebot von Stripe und Advent International über 53 Milliarden US-Dollar laut Reuters offenbar kritisch. Das Angebot von 60,50 US-Dollar je Aktie bedeute zwar einen Aufschlag auf den jüngsten Kurs. Es spiegele aber nach vorläufiger Einschätzung nicht vollständig den möglichen Wert wider, den PayPal bei erfolgreicher Sanierung schaffen könnte. Zudem sieht der Vorstand regulatorische und finanzielle Hürden. Die PayPal-Aktie stieg am Donnerstag um zwei Prozent auf 56,73 US-Dollar.

Netflix enttäuschte dagegen nachbörslich. Die Aktie fiel um neun Prozent, obwohl die Quartalszahlen etwa den Erwartungen entsprachen. Thomas Altmann von QC Partners sagte, der Ausblick des Streamingkonzerns habe enttäuscht. Wenn schwache Signale auf hohe Bewertungen und ein angekratztes Sentiment träfen, führe das sofort zu Verkäufen.

Auch in Asien dominierten am Freitag Verluste. Der japanische Nikkei 225 gab 0,6 Prozent nach. Der Topix verlor 0,3 Prozent. Der australische S&P ASX 200 notierte 0,2 Prozent tiefer. Die Märkte in Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Analysten der Sony Financial Group erklärten, der Markt wirke von den hohen Gewinnerwartungen an Halbleiterunternehmen hin- und hergerissen. Zu den größten Verlierern im Nikkei zählten Kioxia Holdings mit einem Minus von 16,1 Prozent, Taiyo Yuden mit 15,5 Prozent und Screen Holdings mit 11,5 Prozent.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

DAX kämpft mit 25.000 Punkten

Der DAX war bereits am Donnerstag unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex schloss 0,3 Prozent tiefer bei 24.915 Punkten. Andreas Lipkow, Chefanalyst bei CMC Markets, sieht zunehmende Ermüdungserscheinungen am Aktienmarkt. Die positive Dynamik des ersten Halbjahres lasse zunächst nach.

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, warnte vor möglichen Ansteckungseffekten. Die Sorge wachse, dass die Schwäche im Chip- und Technologiesektor auch andere Aktien mitreißen könnte. Gute Nachrichten aus der Berichtssaison hätten sich bislang nicht als Rettungsanker erwiesen.

Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,6 Prozent tiefer bei 24.770 Punkten. Damit dürfte die Marke von 25.000 Punkten erneut in den Fokus rücken.

Nahost treibt Öl und sichere Häfen

Neben der Berichtssaison belastet die Eskalation im Nahen Osten. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran treiben die Ölpreise. Brent verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 84,86 US-Dollar je Barrel. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate stieg um 0,9 Prozent auf 79,65 US-Dollar. Beide Sorten steuern auf Wochensicht auf ein Plus von mehr als elf Prozent zu.

Auch sichere Anlagen waren gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,549 Prozent. Der Goldpreis stieg um 0,5 Prozent auf 43.987,92 US-Dollar je Unze. Silber gab dagegen um 0,3 Prozent auf 55,34 US-Dollar je Unze nach.

Für Anleger bleibt die Lage angespannt. Die nächsten Quartalszahlen aus dem Technologiesektor werden entscheidend. Im Mittelpunkt steht die Frage, wann sich die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen. Gleichzeitig sorgt die Lage im Nahen Osten für neue Risiken bei Energiepreisen und Lieferketten.

Was heute zählt

Ob Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen oder wichtige Impulse von den internationalen Märkten: Der wO-Tagesausblick zeigt, worauf Anleger vor Handelsbeginn achten sollten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!