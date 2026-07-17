JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Dialyse-Spezialisten im zweiten Quartal liege 10 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 41,76EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
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