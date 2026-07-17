SpaceX-Aktie fällt noch tiefer nach Starship-Abbruch

Die SpaceX-Aktie befindet sich inzwischen auf einer fünftägigen Verlustserie. Vor einem Monat, am 16. Juni, hatte die Aktie noch ein Intraday-Hoch von 225,64 US-Dollar erreicht. Seit dem Rekordkurs beträgt das Minus inzwischen über 43 Prozent.

Nach dem kurzfristigen Abbruch eines geplanten Starship-Testflugs schloss die SpaceX-Aktie 3,08 Prozent tiefer bei 131,11 US-Dollar und gab nachbörslich weitere 3,13 Prozent auf 127 US-Dollar nach. Damit notiert die Aktie fast 6 Prozent unter dem Ausgabepreis des Börsengangs von 135 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Technische Probleme stoppen Starship

Der Start der neuen Starship-V3-Rakete vom Starbase-Gelände in Südtexas wurde am Donnerstag kurz vor dem Abheben automatisch gestoppt. Nach Angaben von SpaceX zündeten nicht alle Triebwerke ordnungsgemäß. CEO Elon Musk erklärte, zwei Raptor-Triebwerke sollten ausgetauscht werden. Ein neuer Versuch sei voraussichtlich Anfang der kommenden Woche möglich.

Cathie Wood greift bei fallenden Kursen zu

Während der Druck auf die Aktie hoch bleibt, baut Cathie Woods Ark Invest die Position weiter aus. Zuletzt kaufte die Investmentgesellschaft laut Ark Invest Tracker SpaceX-Aktien im Wert von rund 52,1 Millionen US-Dollar über die ETFs ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX.

Damit steigen die SpaceX-Käufe von Ark seit dem Börsengang im Juni auf mehr als 475 Millionen US-Dollar. Bereits rund um das Börsendebüt hatte Wood Aktien für 444 Millionen US-Dollar erworben.

Bewertung bleibt Risiko

Trotz des Kursrückgangs bleibt SpaceX hoch bewertet. Das Unternehmen wird mit dem 49-Fachen des Umsatzes gehandelt, während Tesla auf das 15-Fache kommt. Die Marktkapitalisierung von SpaceX ist inzwischen auf 1,8 Billionen US-Dollar gesunken.

Zusätzlicher Druck könnte entstehen, wenn ab August erste Haltefristen für Mitarbeiter und frühe Investoren auslaufen. Potenziell könnten nach den ersten Quartalszahlen bis zu 911,5 Millionen Aktien handelbar werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,43 % und einem Kurs von 109,5EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.





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