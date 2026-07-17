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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Schwache Tech-Vorgaben ziehen Dax weiter nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq und Asien drücken den Dax vor Handelsstart
    • Hebelprodukte lösen Korrektur bei Techwerten aus
    • SMA Solar stark, Dermapharm unter BaFin-Prüfung
    Aktien Frankfurt Ausblick - Schwache Tech-Vorgaben ziehen Dax weiter nach unten
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Tiefrote Vorzeichen an der US-Technologiebörse Nasdaq und in Asien drohen den Dax am Freitag weiter nach unten zu ziehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,8 Prozent auf 24.708 Punkte. Damit würde sich der Wochenverlust auf 1,4 Prozent summieren. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat der Dax inzwischen 4,6 Prozent eingebüßt. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wurde am Freitagmorgen ein Prozent tiefer erwartet.

    Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern.

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    Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank konstatierte eine zunehmende Angst der Anleger, dass mit der Korrektur der Halbleiter- und KI-Titel "zunehmend andere, vielleicht unbeteiligte Aktien in Sippenhaft genommen werden". Denn "je stärker die Kurse fallen, desto größer wird der Zwang, ausufernde Verluste bei Technologieaktien durch den Verkauf anderer Werte auszugleichen". Zudem bedrohe der sich verschärfende Konflikt im Nahen Osten die weltweiten Energie-Lierferketten.

    Am deutschen Aktienmarkt steht SMA Solar mit einem starken Wachstum im vergangenen Quartal sowie einer weiteren Anhebung seiner Jahresziele im Fokus. Jefferies-Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Wechselrichtern solide Zahlen und lobte den neuen Ausblick. Er blieb bei seiner Kaufempfehlung und hob das Kursziel an. Vorbörslich legten die Aktien um rund 10 Prozent zu.

    Um gut 9 Prozent nach unten ging es hingegen für die Papiere des Arzneimittelherstellers Dermapharm , nachdem die Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Jahr 2025 eingeleitet hatte./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 24.743 auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -21,07 %/+37,33 % bedeutet.





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