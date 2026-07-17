SMA Solar überzeugt mit optimistischerem Jahresausblick

Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder das Wochenhoch von knapp 66 Euro in den Fokus; bei 70,70 Euro aus dem Mai liegt mit dem Hoch seit Herbst 2023 dann die nächste zentrale Marke.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick werden die Aktien SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wahrscheinlich wieder den Vorwärtsgang einlegen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund acht Prozent auf 63,10 Euro zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung.

Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden.

Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint./mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 63,35 auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,64 %. Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd.. SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -21,51 %/+36,58 % bedeutet.





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