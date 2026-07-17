JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Das China-Geschäft dürfte erneut auf den Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens gedrückt haben, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet nun mit einem organischen Wachstum von minus 2,3 (bisher minus 1,6) Prozent. Dennoch habe er seine Margenprognose angehoben, da er sie zuvor zu niedrig angesetzt habe./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 29,76EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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