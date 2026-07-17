DAX rutscht weiter ab – Verkaufsdruck im Tech-Sektor hält an

In Anbetracht der hohen Bewertungen der Halbleiteraktien liegen die Nerven der entsprechenden Aktionäre blank. Hinzu kommt das negative Überraschungspotential aus der laufenden US-Berichtssaison. Die guten Zahlen der Technologieunternehmen sind oftmals nicht mehr gut genug und führen zu Anschlussverkäufen in den betroffenen Sektoren. Das drückt die Aktien im ohnehin dünnen Sommerhandel jetzt nach unten.

Eine toxische Mischung aus der Angst vor den Folgen eines weiter eskalierenden Iran-Krieges und damit vor steigenden Zinsen holt die Investoren aus den Aktien. Die noch robuste Konjunkturentwicklung in den USA und gleichzeitig eine durch steigende Ölpreise drohende Inflation könnten die Notenbank schneller zu einer restriktiveren Geldpolitik zwingen als bislang angenommen und eingepreist. Die zunehmende Verunsicherung schafft ein sehr fragiles Sentiment für den Aktienmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der heutige Handelstag steht ganz im Zeichen weiterer Unternehmenszahlen und Makrodaten aus den USA. Die Baubeginne und die Industrieproduktion stehen auf dem Plan und die jüngsten Immobiliendaten zeigten bereits einen strapazierten Immobiliensektor in den USA. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 500 und 24 850 Punkten bewegen.

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