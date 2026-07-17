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    Trump-Firma verkauft schnelleren Zugriff auf Truth Social

    Für Sie zusammengefasst
    • Truth API liefert ab 1 August Echtzeitbeiträge
    • Trump nutzt Truth Social als zentrales Medium
    • Trumps Beiträge beeinflussen Märkte und Börsen
    Trump-Firma verkauft schnelleren Zugriff auf Truth Social
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Medienfirma von US-Präsident Donald Trump will Berichten zufolge zahlenden Kunden einen besonders schnellen Zugriff auf Beiträge ausgewählter Konten des sozialen Netzwerks Truth Social anbieten. Der neue Dienst unter dem Namen "Truth API" solle vom 1. August an in Echtzeit Beiträge der reichweitenstärksten Accounts liefern, teilte Trump Media & Technology Group (TMTG) am Donnerstag mit.

    TMTG ist vor allem als Betreiber von Trumps Online-Sprachrohr Truth Social bekannt, wo er fast 13 Millionen Follower hat. Der US-Präsident war seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug seine Anteile nach dem Einzug ins Weiße Haus an seinen Sohn Donald Trump Jr., der diese treuhänderisch verwaltet.

    Trump nutzt Truth Social als wichtigstes Kommunikationsmedium seiner Präsidentschaft. Er kündigt dort regelmäßig politische Entscheidungen und Positionen an, unter anderem zu Zöllen, der Geldpolitik oder internationalen Konflikten. Seine Beiträge haben wiederholt Reaktionen an den Aktien- und Rohstoffmärkten ausgelöst.

    Trump hatte das Unternehmen 2021 gegründet, nachdem große Online-Plattformen seine Konten nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt hatten. Diese Sperren wurden später wieder aufgehoben./nak/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Trump Media Technology Aktie

    Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 8,414 auf Tradegate (16. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Trump Media Technology Aktie um +14,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Trump Media Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Mrd..





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