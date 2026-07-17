Trump-Firma verkauft schnelleren Zugriff auf Truth Social

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Medienfirma von US-Präsident Donald Trump will Berichten zufolge zahlenden Kunden einen besonders schnellen Zugriff auf Beiträge ausgewählter Konten des sozialen Netzwerks Truth Social anbieten. Der neue Dienst unter dem Namen "Truth API" solle vom 1. August an in Echtzeit Beiträge der reichweitenstärksten Accounts liefern, teilte Trump Media & Technology Group (TMTG) am Donnerstag mit.

TMTG ist vor allem als Betreiber von Trumps Online-Sprachrohr Truth Social bekannt, wo er fast 13 Millionen Follower hat. Der US-Präsident war seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug seine Anteile nach dem Einzug ins Weiße Haus an seinen Sohn Donald Trump Jr., der diese treuhänderisch verwaltet.