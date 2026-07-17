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    Lkw-Bauer Volvo übertrifft Erwartungen - Hohe Nachfrage aus Nordamerika

    Für Sie zusammengefasst
    • Volvo im zweiten Quartal stark besser als erwartet
    • Umsatz 126,3 Mrd SEK organisch plus sieben Prozent
    • Neugeschäft Lkw plus 33 Prozent auf 63.412 Fahrzeuge
    Lkw-Bauer Volvo übertrifft Erwartungen - Hohe Nachfrage aus Nordamerika
    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Volvo AB hat im zweiten Quartal besser angeschnitten als erwartet. Dabei habe Volvo eine starke Nachfrage nach Lkw verzeichnet, teilte das Unternehmen am Freitag in Göteborg mit. Höhere Kosten, etwa für US-Zölle, Fracht oder Material, konnten die Schweden mehr als ausgleichen.

    Der Umsatz stieg auf 126,3 Milliarden schwedische Kronen (knapp 11,5 Mrd Euro), von 122,9 Milliarden Kronen im Vorjahr. Organisch erzielte Volvo ein Wachstum von sieben Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich auf 14,8 Milliarden, nach 13,5 Milliarden Kronen zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit weniger gerechnet. Volvo habe dabei neben der robusten Nachfrage unter anderem von einem starken Servicegeschäft sowie geringeren Entwicklungskosten profitiert, hieß es.

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    Bei Lkw stieg das Neugeschäft um 33 Prozent auf 63.412 Fahrzeuge. Während die Nachfrage in Europa und Südamerika weiter schrittweise zulegte, stieg sie in Nordamerika sprunghaft an und war mehr als doppelt so hoch wie im Jahr zuvor./nas/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 32,20 auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 52,56 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 349,78SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 395,00SEK was eine Bandbreite von +818,01 %/+1.150,40 % bedeutet.







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