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    Die Bären sind so laut wie nie

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    DroneShield-Aktie bricht ein – was hinter dem Abverkauf steckt

    Die DroneShield-Aktie wird nach der Jefferies-Analyse verkauft. Die Prognosen fallen, das Kursziel sinkt – und die Rekord-Shortquote verschärft den Abverkauf.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Bären sind so laut wie nie - DroneShield-Aktie bricht ein – was hinter dem Abverkauf steckt
    Foto: DroneShield

    DroneShield wird nach einer neuen Jefferies-Analyse erneut abgestraft. Die an der ASX gelistete Aktie schloss am Freitag 7,8 Prozent im Minus, nachdem das Investmenthaus seine Einstufung "Underperform" bestätigt und das Kursziel von 2,80 auf 2,05 australische Dollar, umgerechnet von rund 1,70 auf 1,24 Euro, gesenkt hatte. Zugleich kürzte Jefferies die Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um rund 9 Prozent und die Schätzungen für den Gewinn je Aktie um 5 bis 16 Prozent. Als Gründe nennen die Analysten ausbleibende größere Auftragserfolge und ein enger werdendes Zeitfenster für Auslieferungen.

    Auch mögliche Aufträge aus Europa bewertet Jefferies zurückhaltend. Selbst im Falle eines Zuschlags rechnet das Investmenthaus offenbar nicht mit einem schnellen Großauftrag, sondern eher mit mehreren kleineren Bestellungen. Damit wäre ein spürbarer Ergebnisbeitrag im Geschäftsjahr 2026 begrenzt. Auch die Bewertung hält Jefferies für zu hoch. Die Analysten sehen DroneShield im Branchenvergleich mit einem deutlichen Aufschlag bewertet. Für sie ist das ein weiteres Argument, warum die Aktie auf dem aktuellen Niveau überteuert wirkt.

    Die Skepsis trifft auf ein Unternehmen, das operativ zuletzt stark gewachsen ist, dem Markt aber weniger aktuelle Transparenz liefert. Seit Mai sind Quartalsberichte zum Cashflow nicht mehr verpflichtend, die nächste Pflichtvorlage ist erst der Halbjahresbericht. Die letzten verfügbaren Zahlen zeigen für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 74,1 Millionen australischen Dollar, umgerechnet rund 45 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 121 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Cashflow lag bei 24,1 Millionen australischen Dollar, die liquiden Mittel bei 222,8 Millionen australischen Dollar. Schulden gab es zum 31. März keine.

    Für 2026 verweist DroneShield auf bereits gesicherte Umsätze von 154,8 Millionen australischen Dollar sowie einen jüngeren US-Auftrag mit einem Mindestwert von 10 Millionen australischen Dollar. Hinzu kommt ein Auftrag des US-Verteidigungsministeriums über 24,9 Millionen US-Dollar. Doch genau hier liegt der zentrale Streit: Der Markt schaut nicht mehr nur auf Wachstum und Auftragsmeldungen, sondern auf Auslieferungen, Margen, Cashflow und die Qualität der Umsätze. Kritiker bemängeln, dass DroneShield weiterhin stark von Hardware-Verkäufen abhängig ist und wiederkehrende Umsätze nur einen kleineren Teil des Geschäfts ausmachen.

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    Entsprechend aggressiv bleiben die Leerverkäufer. Zuletzt waren rund 12,19 Prozent der DroneShield-Aktien leerverkauft, ein Rekordwert für den Titel. Zusätzlich belastet eine laufende Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC zu Unternehmensmeldungen und Aktienhandel im November 2025. Damals hatten Aktienverkäufe früherer Führungskräfte im Volumen von 67 Millionen US-Dollar das Vertrauen der Anleger schwer beschädigt. Für DroneShield wird damit jeder neue Großauftrag zum möglichen Befreiungsschlag. Bleibt er aus, behalten die Shortseller vorerst die besseren Argumente.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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