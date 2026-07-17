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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Infineon Technologies Aktie bisher Verluste von -2,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Die Infineon Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,44 % auf 62,48. Damit verliert die Aktie -1,56  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 62,48, mit einem Minus von -2,44 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +37,23 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,87 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +66,95 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,97 %
    1 Monat -21,87 %
    3 Monate +37,23 %
    1 Jahr +67,68 %
    Stand: 17.07.2026, 08:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung von Infineon, deren Bewertung und die Fundamentaldaten im Kontext von Megatrends wie E-Auto und KI-Infrastruktur. Einige setzen auf langfristig solides Fundament und sehen Korrekturen als Kaufgelegenheiten (Preisspannen um 60–30 EUR); andere warnen vor einer überhöhten Bewertung bzw. einer KI-Blase. Zudem werden Timing-Debatten, mögliche Crash-Szenarien und neue Kooperationen (z. B. mit LS Electric) als Indikatoren für Effizienzsteigerungen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,59 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,49 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,44 %. ON Semiconductor verliert -5,23 % NIO notiert im Minus, mit -2,29 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -2,48 %
    -16,97 %
    -21,87 %
    +37,23 %
    +67,68 %
    +64,72 %
    +99,05 %
    +361,50 %
    -11,34 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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