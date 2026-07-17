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    Netflix Aktie bricht nach Zahlen ein - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die Netflix Aktie, bisher, um -9,06 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Besonders beachtet! - Netflix Aktie bricht nach Zahlen ein - 17.07.2026
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

    Netflix Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Mit einer Performance von -9,06 % musste die Netflix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der Netflix Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Netflix abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,25 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Netflix einen Rückgang von -26,92 %.

    Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,50 %
    1 Monat -14,04 %
    3 Monate -29,25 %
    1 Jahr -45,65 %

    Stand: 17.07.2026, 08:31 Uhr

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,66 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. Apple notiert im Plus, mit +0,60 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -1,28 %.

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    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Netflix

    -8,89 %
    -10,50 %
    -14,04 %
    -29,25 %
    -45,65 %
    +51,38 %
    +32,43 %
    +566,44 %
    +3.117,93 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
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