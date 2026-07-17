SILTRONIC AG Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 17.07.2026

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 85,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,70 € entspricht. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 85,15€, mit einem Minus von -4,16 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,97 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -10,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +79,51 % gewonnen.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,24 % 1 Monat -6,36 % 3 Monate +29,97 % 1 Jahr +110,88 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:31 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,81 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.