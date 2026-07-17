SUESS MicroTec Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,35 % - 17.07.2026

Die SUESS MicroTec Aktie ist bisher um -4,35 % auf 79,25€ gefallen. Das sind -3,60 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute bei der SUESS MicroTec Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,34 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -6,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,35 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +101,94 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,19 % 1 Monat -19,35 % 3 Monate +23,34 % 1 Jahr +93,72 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:32 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,09 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,37 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,84 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.