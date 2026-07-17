AIXTRON Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 17.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -3,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,76 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AIXTRON, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -6,99 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +124,86 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,95 % 1 Monat -33,28 % 3 Monate -6,99 % 1 Jahr +145,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von AIXTRON: Branchenergebnisse (Aehr, ASML, TSMC) könnten die Aktie stützen; Trader berichten von erfolgreichen Turbo-Puts/Knock-out-Shorts als Absicherung gegen hohe Volatilität; Kursziele 40/35/30 € werden genannt, zuletzt -5,3% auf 40,20 €; EU-Förderung für SiC-Produktion nahe AIXTRON gilt als fundamentaler Rückenwind, Großförderung an Vishay als Unsicherheit; Konsens Q2-Aufträge ~198,5 Mio. €; kurzer Verfallstag wird erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,35 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,09 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,37 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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