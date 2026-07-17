🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dermapharm Holding Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Dermapharm Holding Aktie bisher Verluste von -11,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dermapharm Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - Dermapharm Holding Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.07.2026
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

    Dermapharm Holding Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Die Dermapharm Holding Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -11,78 % auf 38,55. Damit verliert die Aktie -5,15  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute bei der Dermapharm Holding Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dermapharm Holding!
    Long
    40,64€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,46€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 9,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Dermapharm Holding Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,46 % hinnehmen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um -15,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dermapharm Holding einen Anstieg von +9,51 %.

    Dermapharm Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,37 %
    1 Monat -19,01 %
    3 Monate -15,46 %
    1 Jahr +23,96 %
    Stand: 17.07.2026, 08:32 Uhr

    Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.

    Schwache Tech-Vorgaben ziehen Dax weiter nach unten


    Tiefrote Vorzeichen an der US-Technologiebörse Nasdaq und in Asien drohen den Dax am Freitag weiter nach unten zu ziehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,8 Prozent auf 24.708 …

    Finanzaufsicht Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharm


    Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bayer, Novartis und Co.

    Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,50 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,83 %.

    Dermapharm Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dermapharm Holding

    -6,64 %
    -15,37 %
    -19,01 %
    -15,46 %
    +23,96 %
    +3,80 %
    -34,00 %
    +37,84 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
    Dermapharm Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Dermapharm Holding Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.07.2026 Am heutigen Handelstag muss die Dermapharm Holding Aktie bisher Verluste von -11,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dermapharm Holding Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     