Dermapharm Holding Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.07.2026

Die Dermapharm Holding Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -11,78 % auf 38,55€. Damit verliert die Aktie -5,15 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute bei der Dermapharm Holding Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Dermapharm Holding Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,46 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um -15,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dermapharm Holding einen Anstieg von +9,51 %.

Dermapharm Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,37 % 1 Monat -19,01 % 3 Monate -15,46 % 1 Jahr +23,96 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:32 Uhr

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.

Tiefrote Vorzeichen an der US-Technologiebörse Nasdaq und in Asien drohen den Dax am Freitag weiter nach unten zu ziehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,8 Prozent auf 24.708 …

Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bayer, Novartis und Co.

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,50 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,83 %.

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Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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