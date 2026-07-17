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    Besonders beachtet!

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    SanDisk Corporation Aktie verliert deutlich an Wert - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SanDisk Corporation Aktie bisher Verluste von -4,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation Aktie verliert deutlich an Wert - 17.07.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Wie hat sich die SanDisk Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SanDisk Corporation Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,84 % auf 1.180,00. Damit verliert die Aktie -60,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,84 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SanDisk Corporation Verluste von -20,69 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -29,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SanDisk Corporation eine negative Entwicklung von -20,69 % erlebt.

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    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -29,45 %
    1 Monat -35,03 %
    3 Monate -20,69 %
    1 Jahr -20,69 %
    Stand: 17.07.2026, 08:33 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,78 Mrd. € wert.

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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    -7,26 %
    -29,45 %
    -35,03 %
    -12,88 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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