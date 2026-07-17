ITM Power Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 17.07.2026

Die ITM Power Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,74 % auf 1,1490€. Damit verliert die Aktie -0,0830 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,74 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Obwohl die ITM Power Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,10 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ITM Power einen Anstieg von +69,42 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,82 % 1 Monat -19,86 % 3 Monate +17,10 % 1 Jahr +40,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:33 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die derzeitigen Kursrücksetzer von ITM Power, Diskussionen über mögliche Kursziele und die Bewertung basierend auf Fundamentaldaten und Technik. Begriffe wie Produktionsauslastung, neue Fertigungskapazität (2028) und staatliche Förderung werden als Treiber gesehen. Politische Verzögerungen bei RFNBO und Unsicherheiten bei Aufträgen beeinflussen die Bewertung; operative Hürden bleiben Thema.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 793,73 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,01 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -0,61 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,73 %. Siemens Energy verliert -1,97 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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