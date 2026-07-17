DroneShield Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 17.07.2026

Die DroneShield Aktie ist bisher um -5,14 % auf 1,3285€ gefallen. Das sind -0,0720 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,3285€, mit einem Minus von -5,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DroneShield Verluste von -39,45 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,01 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -30,16 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,73 % 1 Monat -24,01 % 3 Monate -39,45 % 1 Jahr -32,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:34 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Droneshield die Pipeline von über 2 Mrd in reale Aufträge übersetzt, während Jeffries’ Umsatzprognosen für 2026–2028 fallen. In Europa (~730 Mio), USA (~230 Mio) und APAC (~225 Mio) könnten Großaufträge kommen, doch Unsicherheit wegen der Untersuchung lastet. NATO-/OSTflanke via c2-enterprise könnte Folgeaufträge ermöglichen. Kurs bleibt volatil; Margen-/FCF-Fundamente werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,13 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,59 %.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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