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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,66 % - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die POET Technologies Aktie bisher Verluste von -5,66 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,66 % - 17.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    POET Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von -5,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der POET Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 6,3300, mit einem Minus von -5,66 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,70 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -18,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -45,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +17,45 % gewonnen.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,18 %
    1 Monat -45,43 %
    3 Monate +2,70 %
    1 Jahr +17,03 %
    Stand: 17.07.2026, 08:34 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um POET Technologies' Kursentwicklung: Der Anteil ist deutlich unter dem Jahreshoch und viele diskutieren weitere Abwärtsrisiken sowie Potenzial für einen Long-Squeeze. Positiv gesehen werden NTT-Partnerschaft und der große KI-Fonds als langfristige Treiber, ebenso Lumilens-Deal und Produktionsstart 2027. Regulatorische Risiken für Rechenzentren belasten die Bewertung, während einige Einstiegsniveaus unter der aktuellen Kurslage diskutieren.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

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    Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    POET Technologies

    -3,28 %
    -18,18 %
    -45,43 %
    +2,70 %
    +17,03 %
    +68,01 %
    -14,78 %
    -2,27 %
    +252,72 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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