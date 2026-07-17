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    Besonders beachtet!

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    Kioxia Holdings Corporation Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Kioxia Holdings Corporation Aktie bisher Verluste von -10,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kioxia Holdings Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Kioxia Holdings Corporation Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 17.07.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Kioxia Holdings Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Kioxia Holdings Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,86 % im Minus. Der Kursrückgang der Kioxia Holdings Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,86 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kioxia Holdings Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +67,31 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kioxia Holdings Corporation Aktie damit um -38,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -48,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Kioxia Holdings Corporation bisher ein Plus von +375,86 %.

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    Kioxia Holdings Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -38,66 %
    1 Monat -48,66 %
    3 Monate +67,31 %
    1 Jahr +1.857,45 %
    Stand: 17.07.2026, 08:34 Uhr

    Informationen zur Kioxia Holdings Corporation Aktie

    Es gibt 546 Mio. Kioxia Holdings Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,60 Mrd. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Kioxia Holdings Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kioxia Holdings Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kioxia Holdings Corporation

    -12,14 %
    -38,66 %
    -48,66 %
    +67,31 %
    +1.857,45 %
    +2.557,84 %
    ISIN:JP3236330001WKN:A2QB8W
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    Markt Bote
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