JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells für das Geldhaus hätten sich nur geringfügige Änderungen seiner Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 ergeben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 37,78EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
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