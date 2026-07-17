SpaceX Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,17 % - 17.07.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SpaceX abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -17,33 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SpaceX Aktie. Mit einer Performance von -4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 109,80€, mit einem Minus von -4,17 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um -17,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,33 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,53 % 1 Monat -37,77 % 3 Monate -17,33 % 1 Jahr -17,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 17.07.2026, 08:38 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die SpaceX-Aktie, wobei die Kursentwicklung durch Abbrüche/Fehlstarts des Starship und Unsicherheit in der Bewertung dominiert wird. Diskussionen zu einer sehr hohen Marktkapitalisierung, Emissionspreis von 135 USD und niedrigem Freefloat führen zu Short-/Put-Positionen und Gewinn-/Verlustprognosen. Technische Updates wie der Austausch zweier Raptor-Triebwerke vor dem nächsten Start werden als potenzieller Katalysator gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 832,70 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,46 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,13 %.

SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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