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    Nach Angriffen

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    Iran meldet Tote und Schäden an Infrastruktur

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet sieben Tote und schwere Schäden im Süden
    • Brücken, Zugverbindung, Flughafen und Turm beschädigt
    • US zielte auf Nachschubwege zur Marine bei Hormus
    Nach Angriffen - Iran meldet Tote und Schäden an Infrastruktur
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach US-Angriffen in der Nacht meldet der Iran Opfer und Schäden an Infrastruktur in verschiedenen Regionen im Süden des Landes. Sieben Menschen seien bei Angriffen getötet worden, hieß es in der Nacht bei Press TV. Ein Mensch sei im Zuge eines Angriffs auf einen Telekommunikationsturm in der Küstenstadt Bandar Abbas getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim.

    Es seien Brücken, eine Zugverbindung, ein Flughafen und ein Überwachungsturm für die Seefahrt angegriffen worden, hieß es in separaten Berichten iranischer Medien. Der Flughafen befindet sich weiter im Landesinneren in der Stadt Iranschahr in der Provinz Sistan und Belutschistan.

    Die fünf angegriffenen Brücken verbinden Orte am Persischen Golf untereinander und etwas inländisch liegenden Ortschaften. Videoaufnahmen des bekannten Netzaktivisten Vahid Online zeigen schwere Schäden an einer Brücke, die auf beiden Fahrbahnseiten unpassierbar ist.

    Das US-Militär hatte in der Nacht von einer weiteren Angriffswelle gesprochen. Mit den Angriffen auf Brücken sollten Nachschubwege zu einem iranischen Marinestützpunkt an der Straße von Hormus unterbrochen werden, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen US-Beamten./mar/DP/zb





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