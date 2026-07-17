Nicht Rheinmetall: Dieser Europäische Rüstungskonzern ist spitze!

Die Auftragseingänge im Quartal bis Ende Juni beliefen sich auf 68,4 Milliarden Schwedische Kronen (6,19 Milliarden Euro) und lagen damit über den FactSet-Schätzungen von 57,1 Milliarden Schwedischen Kronen.

Der schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Die boomende Nachfrage nach militärischer Ausrüstung verhalf dem Kampfflugzeughersteller zu einem weiteren Rekord-Quartal.

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Der gesamte Auftragsbestand belief sich auf 317,7 Milliarden Kronen (28,8 Milliarden Euro), gegenüber 197,6 Milliarden Kronen (17,9 Milliarden Euro) im Vorjahr. Dies markiert das fünfte Quartal in Folge mit einem Wachstum des Auftragsbestands.

Nachdem Saab bereits in den letzten Jahren von einer stark steigenden Nachfrage aufgrund der raschen Aufrüstung in weiten Teilen Europas infolge des russischen Krieges in der Ukraine profitiert hatte, beschleunigt sich das Tempo in den letzten Monaten mit einer Reihe von Großaufträgen noch einmal deutlich.

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Saab wird neue Gripen E-Kampfflugzeuge für die Ukraine produzieren und Brasilien könnte 20 weitere dieser Flugzeuge zu seiner bestehenden Flotte hinzufügen, zudem unterzeichnete Polen einen Vertrag über 4,8 Milliarden US-Dollar über drei U-Boote des Typs A26.

"Wir agieren in einem Markt mit strukturell wachsender Nachfrage und konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Kapazitäten auszubauen, unsere Kunden zu beliefern und neue Fähigkeiten zu entwickeln", sagte Saab-CEO Micael Johansson in einer Erklärung.

Der Umsatz belief sich auf 25,5 Milliarden Kronen (2,31 Milliarden Euro) und übertraf damit die FactSet-Schätzungen von 23,9 Milliarden Kronen (2,17 Milliarden Euro). Der operative Gewinn (EBIT) betrug 2,8 Milliarden Kronen (254 Millionen Euro), verglichen mit den Erwartungen von 2,4 Milliarden Kronen (217 Millionen Euro).

Der heimische Wettbewerber Rheinmetall ist nach Marktkapitalisierung größer: Der deutsche Rüstungsriese wird mit rund 51 Milliarden US-Dollar bewertet; Saab mit rund 33 Milliarden US-Dollar. Rheinmetall wiedrum hat einen Auftragsbestand von rund 73 Milliarden Euro, der etwa 2,5-mal so groß ist wie der von Saab (28,8 Milliarden Euro).

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ABER: Saab wächst unglaublich dynamisch, mit einem Zuwachs von rud 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das schmeckt den Anlegern derzeit deutlich besser. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen konnten die Anteilsscheine von Saab im frühen handel am Freitag rund 4 Prozent hinzu gewinnen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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