Dermapharm sacken ab - Bafin untersucht Jahresabschluss

Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Aktien des Arzneimittelherstellers knapp 11 Prozent auf 38,88 Euro ein. Damit droht ihnen ein Rutsch unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie sowie ein Tief seit März.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin hat den Aktien von Dermapharm am Freitag heftige vorbörsliche Kursverluste eingebrockt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Finanzaufsicht Bafin zufolge liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei.

Zudem liegen der Bafin zufolge Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet./gl/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,64 % und einem Kurs von 39,05 auf Tradegate (17. Juli 2026, 08:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -15,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,01 %. Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+47,06 % bedeutet.





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