Eurokurs tritt auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1450 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag den Referenzkurs auf 1,1467 (Mittwoch: 1,1406) Dollar festgesetzt.

"Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar oberhalb der 21-Tagelinie (1,1417) festsetzen können," schreiben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Dies sei auch damit zu erklären ist, dass der US-Renditevorteil in letzter Zeit über den gesamten Laufzeitbereich abgeschmolzen sei. Aber von einem "Befreiungsschlag" für den Euro könne aber nicht gesprochen werden.