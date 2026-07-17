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    Investitionsdynamik nimmt Fahrt auf

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    Optimismus in Ontarios Bergbau

    Ontarios Bergbau setzt seinen Aufschwung fort. Große Investitionsentscheidungen, Ressourcenupdates, schnellere Genehmigungen, Infrastrukturinvestitionen und die Entstehung ganzer Lieferketten lassen weitere Dynamik erwarten.

     

    Der Metallexplorer PTX Metals (ISIN: CA69380V2057, WKN: A40KHN) erhielt Ende Juni die Genehmigung für die nächste Entwicklungsphase auf seinem Projekt W2 im Norden der kanadischen Provinz Ontario. Die Geologen des Explorers beabsichtigen nun die rasche Umsetzung der Arbeiten für die Sommer- und Herbstsaison. Gesucht werden Kupfer, Nickel, Kobalt, Palladium, Platin und Gold.

     

    Zuvor hatten metallurgische Testergebnisse vielversprechende Daten geliefert. Die Auswertung belegte eine hohe Kupferausbeute und das Potenzial zur Herstellung eines hochgradigen Kupferkonzentrats. „Diese Ergebnisse werden zur Festlegung der Explorationsstrategien für das Projekt W2 genutzt, während wir in der Explorationssaison 2026 weiterhin nach höhergradigen Zonen innerhalb der mineralisierten Hauptlagerstätte suchen“, gibt CEO Greg Ferron die Marschroute vor.

     

    Das Unternehmen begrüßte ausdrücklich die Entscheidung Ontarios fünf Jahre früher als geplant mit dem Bau der Webequie Supply Road zu beginnen. Die Straße gilt als Schlüssel-Infrastruktur für die Erschließung kritischer Mineralien in der Ring of Fire-Region.

     

    Ontarios Bergbau nimmt weiter Fahrt auf

     

    Die Entscheidung fiel nicht im luftleeren Raum: Ontario will beim Ausbau der Produktion kritischer Mineralien eine entscheidende Rolle spielen. In den letzten Monaten deuten Investitionsentscheidungen und politisch-regulatorische Beschlüsse auf eine deutliche Belebung des ohnehin starken Bergbausektors in der Provinz hin.

     

    Im Januar wurde das Nickelprojekt Crawford der Canada Nickel Company Rahmen des im Oktober 2025 eingeführten Programms „Ein Projekt, ein Prozess“ (1P1P) beschleunigt. Die Förderung wird dazu beitragen, die zweitgrößten Nickelreserven der Welt im ressourcenreichen Nickeldistrikt Timmins zu erschließen. Zusätzlich soll eine Nickelverarbeitungsanlage errichtet und eine Produktionsanlage für Edelstahl und Legierungen gebaut werden. Für dieses Projekt werden Investitionen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. CAD erwartet.

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