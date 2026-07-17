Volvo rast davon: Lkw-Bestellungen explodieren um 122 Prozent

Das bereinigte operative Ergebnis stieg von rund 1,21 Milliarden Euro auf rund 1,33 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,7 Prozent. Im Vorjahreszeitraum erzielte Volvo eine Marge von elf Prozent. Vorstandsvorsitzender Martin Lundstedt sagte dazu: "Diese Verbesserung wurde trotz Gegenwind durch Nettozollkosten der USA sowie höhere Fracht- und Materialkosten erzielt." Die bereinigte operative Marge der Lkw-Sparte stieg laut Volvo von 10,3 Prozent auf 11,2 Prozent. Verantwortlich dafür war vor allem das Geschäft in Nordamerika. Dort haben sich die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Der Gewinn von Volvo stieg im zweiten Quartal. Grund dafür waren vor allem starke Lkw-Bestellungen in Nordamerika. Das schwedische Unternehmen meldete am Freitag einen Nettogewinn von rund 933 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es umgerechnet rund 667 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf rund 11,36 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einer von Visible Alpha erstellten Konsensprognose mit rund 11,27 Milliarden Euro gerechnet.

Die Nettobestellungen für Lkw beliefen sich auf 63.412 Einheiten. Das entspricht einem Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Lkw-Auslieferungen stiegen um sechs Prozent auf 55.687 Einheiten. Das Baumaschinengeschäft des Unternehmens, das rund 17 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, erzielte eine bereinigte operative Marge von 14,4 Prozent. Im Vorjahr waren es 13,1 Prozent. Laut Volvo trugen alle Regionen zu diesem Wachstum bei.

Nordamerika ist vor allem ein Auftragseingangs-Signal. Der Boom zeigt sich damit bislang stärker in den Auftragsbüchern als im aktuellen Absatz. Volvo und die US-Marke Mack gewannen zugleich Marktanteile. Bis Ende Mai stieg der Anteil von Volvo bei schweren Lkw von 7,6 auf 8,6 Prozent. Mack verbesserte sich von 7,3 auf 8,4 Prozent.

Auch andere Regionen entwickelten sich positiv. In Europa legten die Bestellungen um 15 Prozent und die Auslieferungen um 16 Prozent zu. In Südamerika wuchs der Auftragseingang um 26 Prozent. In Asien stagnierten die Bestellungen, während die Auslieferungen um 15 Prozent zurückgingen. Das Servicegeschäft wuchs sogar um zehn Prozent. Dadurch verbesserte sich die bereinigte operative Marge der Sparte von 10,3 auf 11,2 Prozent.

Auch Elektro-Lkw lieferten ein positives Signal. Die Bestellungen für vollelektrische Lkw stiegen um 43 Prozent auf 1.430 Fahrzeuge. Die Auslieferungen gingen dagegen um vier Prozent auf 988 Einheiten zurück. Volvo bereitet zudem weitere elektrische Modelle für 2026 und eine neue Motorenplattform für Anfang 2027 vor. Im neuen Werk im mexikanischen Monterrey wurden bereits die ersten Kundenfahrzeuge montiert. Die Produktion soll 2026 und 2027 schrittweise hochgefahren werden. Die Zölle kosteten Volvo deutlich Geld. Die Nettoauswirkungen der US-Zölle belasteten das operative Ergebnis mit 1,2 Milliarden Schwedischen Kronen, also rund 108 Millionen Euro. Etwas mehr als die Hälfte davon entfiel auf das Baumaschinengeschäft. Höhere Fracht- und Materialkosten kamen hinzu. Positive Wechselkurseffekte steuerten dagegen 491 Millionen Kronen bei.

Das gemeldete Ergebnis wurde zudem durch Sondereffekte belastet. Eine Einigung mit der kalifornischen Umweltbehörde CARB führte zu einer Belastung von 1,83 Milliarden Kronen. Dem standen ein Gewinn von 405 Millionen Kronen aus der Abgabe des Lieferwagenprojekts Flexis sowie 119 Millionen Kronen aus der Auflösung früherer Restrukturierungsrückstellungen im Busgeschäft gegenüber. Der Cashflow verbesserte sich deutlich. Der operative Mittelzufluss des Industriegeschäfts verdoppelte sich nahezu von 2,95 auf 5,84 Milliarden Kronen. Das Ergebnis je Aktie stieg um 40 Prozent auf 5,10 Kronen. Die Nettoliquidität des Industriegeschäfts lag zum Quartalsende bei 34,7 Milliarden Kronen.

Beim Marktausblick wurde Volvo etwas optimistischer für Europa und deutlich optimistischer für China. Die Prognose für den europäischen Markt schwerer Lkw wurde um 5.000 auf 315.000 Fahrzeuge angehoben. Für Nordamerika blieb die Erwartung bei 265.000 Fahrzeugen. Die Prognose für China erhöhte Volvo dagegen um 120.000 auf 880.000 mittelschwere und schwere Lkw.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,75 % und einem Kurs von 1,767EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

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