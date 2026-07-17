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    Teheran

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    38 Tote nach US-Angriffen im Juli

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens 38 Tote bei jüngsten US-Angriffen im Iran
    • Mehr als 400 Verletzte nach Angriffswellen im Juli
    • Gesundheitssprecher Kermanpur meldete zivile Opferzahlen
    Teheran - 38 Tote nach US-Angriffen im Juli
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der jüngsten US-Angriffe auf den Iran sind Regierungsangaben zufolge in den vergangenen Tagen insgesamt mindestens 38 Menschen getötet worden. Mehr als 400 seien verletzt worden, schrieb der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpur, auf X und bezog sich auf Angriffe im Juli. Die Zahlen dürften sich auf Zivilisten beziehen, da getötete Soldaten in der Regel separat aufgeführt werden. Zudem dürften diese am Freitagmorgen (deutscher Zeit) gemeldeten Zahlen bisher nicht die Opfer der letzten US-Angriffswelle der Nacht beinhalten. Iranische Medien sprachen zunächst von insgesamt acht Toten./mar/DP/zb






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