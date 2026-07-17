Marktteilnehmer werden panisch!

Die Kursrückgänge bei Aktien, die als Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI) gelten, setzten sich am gestrigen Donnerstag fort. Was wochenlang wie eine Einbahnstraße für Anleger wirkte, entwickelte sich zu einer Achterbahnfahrt mit deutlich erhöhten Kursschwankungen. Anleger zweifelten daran, ob die Technologiekonzerne mit ihren Quartalszahlen und Prognosen die mittlerweile durch stark gestiegene Kurse deutlich höhere Messlatte noch überspringen können. Obwohl der aktuelle Zyklus sehr stark ist, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sich der KI-Investitionszyklus grundlegend von früheren kapitalintensiven Branchenzyklen unterscheiden wird. Hohe Renditen regten zur Kapazitätserweiterung an, wodurch das Angebot die Nachfrage einholt. Die Renditen normalisierten sich, und die Bewertungen geraten unter Druck.

Der Aktienkurs von Infineon bewegte sich vom 3. Februar 2023 bis 6. Januar 2026 in einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt wird. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Mit der anschließenden Erholung fiel die Kursbewegung „v-förmig“ aus. Bereits am 10. Juli 2025 stieg der Kurs wieder bis an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 38,520 Euro. Am 6. Januar 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange überwunden und in weiteren 21 Wochen bei 88,460 Euro ein 25-Jahres-Hoch markiert. Unmittelbar danach stoppte der Aufwärtstrend, und es wurde ein Doppeltop gebildet. Nach der Bildung des zweiten Tops verlor der Kurs in wenigen Wochen gut 28 Prozent an Wert. Technisch erscheint der Kurs noch immer als angeschlagen. Fundamental betrachtet geht die Konsensschätzung von stark steigenden Bilanzgewinnen bis in das Geschäftsjahr 2027/28 aus. Es sei dahingestellt, ob dieses Gewinnplus erreicht werden kann. Dabei ergibt aktuell das erwartete KGV 2025/26 einen Wert von 55,87. Verglichen mit den zurückliegenden Werten wurde nur einmal ein höherer Wert ausgewiesen.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der Infineon Technologies AG bis auf 51,49 Euro ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JE8382) überproportional mit einem Omega von -1,59 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 65 % und dem Ziel bei 51,49 Euro (1,75 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 17.08.2026 eine Rendite von rund 36 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 75,38 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 29 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,21 zu 1, wenn bei 75,38 Euro (0,91 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JE8382 Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 1,30 – 1,32 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 60,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG akt. Kurs Basiswert: 64,71 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 1,75 Euro Omega: -1,59 Kurschance: + 36 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Optionsschein-Update 16.07.2026: Aixtron SE Die am 26. Juni 2026 vorgestellte Idee, mit einem Put-Optionsschein (WKN MN7KUN) mit dem Basispreis von 37,00 Euro auf die Aixtron SE zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 4,25 Euro und lag mit 94 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 4,05 Euro nachziehen. So kann diese Position weit über Break-even abgesichert werden.

Aixtron SE (Tageschart in Euro)

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