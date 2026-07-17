NORDWEST Handel AG: H1 2026 trotz schwacher Konjunktur auf Vorjahresniveau
Im ersten Halbjahr 2026 zeigt sich ein gemischtes Bild: starkes Wachstum im Stahl, deutliche Rückgänge im Bau – bei insgesamt leicht steigendem Geschäftsvolumen.
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- Gesamtgeschäftsvolumen H1 2026: 2.416,5 Mio. €, +1,8% gegenüber Vorjahr; Q1 -0,8%, Q2 +4,4%.
- Geschäftsarten: ZR‑/Streckengeschäft +2,2% (getrieben vom Stahlbereich); Lagergeschäft insgesamt -5,8%.
- Anzahl der Fachhandelspartner per 30.06.2026: 1.331 (plus 10 gegenüber 31.12.2025).
- Stahlbereich stark: 884,5 Mio. €, +10,9% durch gestiegene abgesetzte Tonnagemengen.
- Baubereich deutlich rückläufig: 186,0 Mio. €, -18,6% (u. a. Verlust eines großen Fachhandelspartners im ZR‑Geschäft); ZR-/Streckengeschäft -20,3%, Lager +7,7%.
- Handwerk & Industrie: 532,5 Mio. €, -1,5% (Q1 -6,2%, Q2 +4,5%); Bau‑Handwerk‑Industrie gesamt -6,6% (ZR -6,7%, Lager -5,7%); Haustechnik: 175,2 Mio. €, -1,1%.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2026, bei NORDWEST Handel ist am 17.07.2026.
Der Kurs von NORDWEST Handel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,16 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,100EUR das entspricht einem Plus von +0,59 % seit der Veröffentlichung.
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